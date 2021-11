Acusado de matar ex-companheira a facadas é condenado a 20 anos de prisão em Santarém

(Foto:Reprodução) – Nesta segunda-feira (29), Adreilson Sarmento Galúcio, acusado de matar a ex-companheira Mônica Taciane Rodrigues Galúcio com 42 facadas no dia (23/05), foi condenado a 20 anos de prisão pelo crime de feminicídio.

Durante a sessão do Tribunal do Júri, o promotor de Justiça, Diego Libardi Rodrigues, com o Assistente de Acusação Dr. Rômulo Amaral sustentaram as acusações após a leitura da sentença proletada pelo Juiz da 3° Vara Criminal de Santarém Gabriel Veloso.

Após a decisão o réu foi algemado e transferido para o Complexo Penitenciário de Santarém, onde irá cumprir a pena.

O crime

No dia 23 de maio, Mônica Taciane Rodrigues Galúcio, 30 anos, foi encontrada morta em sua residência com vestígios de golpes de faca. Um amigo da vítima estranhou o sumiço e foi procurá-la no imóvel, situado na avenida Jasmim, entre Violeta e Girassol, bairro Jardim Santarém.

Populares apontaram o ex-companheiro, Adreilson Sarmento Galúcio, como o principal autor da assassinato, pois foi avistado saindo do local. A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) iniciou as investigações e conseguiu capturar o acusado no dia seguinte após o crime, tentando embarcar com destino a região do Lago Grande.

Na época, durante o depoimento, Adreilson Sarmento chegou a afirmar que agiu por legítima defesa. Mas durante as investigações foi constatado que o crime ocorreu de forma cruel sem chance de defesa da vítima.

