“Prefeito não tem pulso”, diz vereador Chico Souza, sobre fiscalização abusiva do Ditranp em Novo Progresso

Vereador Chico Souza, denunciou na tribuna da câmara municipal, ação de fiscalização abusiva do Ditranp em Novo Progresso. Prefeito e procurador não tem pulso. (Foto:Reproudução)

No uso da palavra na sessão ordinária desta terça-feira, 30 de novembro de 2021, o vereador denunciou perseguição abusiva do Ditranp, que perseguiu veículo em fuga pela rodovia BR 163, até o aeroporto municipal distante 10 km da cidade. Para o vereador a falta de pulso do Prefeito Gelson Dill e do procurador Advogado Edson Cruz, eles não têm pulso, o agente de trânsito está abusando da sua autoridade, ele multa, e pega dinheiro para liberar veículo, e ninguém faz nada, falta pulso do prefeito e do procurador, disse. Chico ainda enfatizou; eles não forem advertidos vão levar uma facada e/ou tiro,disse.

O Ditranp de Novo Progresso voltou aterrorizar o município, Edilson nome dele, o prefeito não tem pulso o procurador Edson Cruz não tem pulso, ele seguiu um veículo até o aeroporto, mato que não onça, veado escamurça, o prefeito toma decisão de punir este cidadão, ou o procurador procura punir este cidadão, caso contrário qualquer hora ele vai levar a facada até um tiro. Ele está acabando com a vida da pessoa, ele não é esta autoridade que intitula. “Ele pegou uma moto de um moto taxista, tomou dois mil dele, aplicou monte de multa nele, extorquiu o cidadão e ninguém tomou providências”…

Farpas

Em 2019, o vereador denuncio uso abusivo de diárias do então vice-prefeito Gelson Dill; ponderou que não há ilegalidade em viajar, contudo, observou que, quando elas não trazem benefícios para a cidade são uma afronta ao interesse público. Ele disse ainda que o prefeito Gastou R$ 18 (dezoito mil reais) em viagem a Brasília e segundo o edil são mais de 250 mil reais em diárias que saíram do cofre público para o vice-prefeito viajar sem trazer resultados. Leia mais:Vereador quer que vice-prefeito Gelson Dill esclareça viagens à Câmara

Sobre as viagens, disse ser necessário transparência, pois “quem não deve, não teme”. (não passou de discurso no legislativo)

