Lancha naufraga no rio Tapajós, em Santarém, e passageiros vivem momentos de pânico

Piloto e mais quatro passageiros da pequena embarcação foram resgatados com vida por lanchas de turismo.

Uma embarcação de pequeno porte que pertence a uma empresa de transporte de cargas naufragou no Rio Tapajós, em Santarém, no oeste do Pará, por volta das 09h15 desta quarta-feira (02). O piloto e mais quatro passageiros usavam coletes salva-vidas, e o equipamento ajudou na flutuação até a chegada de socorro. As informações são de Sílvia Vieira e Paulo Ricardo Soares, g1 Santarém e Região e TV Tapajós — PA

No momento do incidente ventava forte e as águas dos rios Tapajós e Amazonas, que banham a frente da cidade estavam agitadas. A embarcação foi tomada por água e foi a pique rapidamente.

De acordo com o piloto identificado como Jurielton Lira, a lancha saiu do porto da empresa de transporte Bertolini com destino às boias de atracação dos navios da empresa levando uma dedetizadora, 2 mecânicos e 1 encarregado de manutenção naval, todos equipados com coletes salva-vidas, exigência da empresa para liberação de viagem para qualquer de suas embarcações.

Ainda de acordo com o piloto, pouco depois da saída da embarcação, o tempo que estava nublado piorou, e ele decidiu parar em um posto flutuante para esperar a chuva passar. Depois que a chuva cessou, seguiu viagem, mas o vento estava muito forte, com maresia e a lancha pegou uma onda muito alta que encheu o casco de água levando a embarcação a pique.

Jurielton Lira contou ainda que no momento que ele e os passageiros foram parar no meio do rio, alguns se mostraram muito nervosos, e o colete salva-vidas de um dos mecânicos chegou a se desprender do corpo dele, mas o piloto bastante experiente procurou acalmá-los e ajudou o mecânico na flutuação até a chegada de socorro.

Piloto e passageiros foram resgatados por pilotos de lanchas de turismo que estavam no Terminal Fluvial Turístico (TFT) em frente à cidade e viram quando a pequena embarcação foi a pique.

A Capitania Fluvial de Santarém e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas quando chegaram ao TFT piloto e passageiros já tinham sido resgatados.

