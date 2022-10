Acusado de matar policial civil do Pará tem arma tatuada no rosto; entenda

Thalison da Paixão Figueiredo foi apresentado à Divisão de Homicídios, em Belém, nesta terça-feira (04). (Foto:Divulgação / Polícia Civil).

Conhecido como “TH”, o homem tem envolvimento direto com a morte do policial, ocorrida no dia 5 de maio deste ano

Thalison da Paixão Figueiredo, acusado de matar o investigador da Polícia Civil do Pará, Elior Solandro da Silva Castro, tem uma arma de fogo tatuada na parte lateral do rosto. Conhecido como “TH”, o homem tem envolvimento direto com a morte do policial, ocorrida no dia 5 de maio deste ano.

Segundo as investigações, Elior bebia com os amigos em um bar no bairro da Guanabara quando os criminosos chegaram atirando. Thalison chegou a fugir do Pará, mas passou a ser monitorado e encontrado em Goiás, onde foi foi capturado na última sexta-feira (30). Em meio a várias outras tatuagens, o acusado estampa uma arma de cano longo no rosto, na parte lateral entre a orelha e o queixo.

Qual é o significado de uma tatuagem de arma no rosto?

A tatuagem de uma arma no rosto pode possuir vários significados diferentes, inclusive nenhum. Algumas tem ligação com delitos e indica que uma pessoa pratica ou já praticou algum crime, já outras pode apenas representar um hobbie. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 04/10/2022

