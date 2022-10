Jovem cita atentado na Bahia e ameaça cometer massacre em escola de Mato Grosso

(Foto:Reprodução) – Um jovem de 18 anos acabou preso depois de ameaçar cometer um massacre na Escola Estadual Senador Mário Motta, na cidade de Cáceres (220 km de Cuiabá). Ele justificou a ação dizendo que teria sido vítima de bullying.

Em publicação no Facebook, o rapaz chegou a ser citar o recente caso registrado na cidade de Barreiras (BA), onde um estudante de 14 anos invadiu uma escola armado com revólver, faca e uma bomba caseira. O garoto baleou e esfaqueou uma aluna cadeirante até a morte. Em publicações no Twitter, o atirador anunciou por dias que cometeria o atentado.

No perfil falso, o estudante de Cáceres reclama que um coronel da escola cívico-militar “se acha e não sabe conversar. Espere que estarei chegando aí. Queria citar nomes de alunos que estão fazendo mau para outros alunos, e eu fui um desses. Espero que vocês abracem seus familiares que está semana sangue irá derramar. Só vou observar”, acrescentou.

Ao ser localizado pela Polícia Civil e ouvido pelo delegado Igor Sasaki, o rapaz alegou que teria sido vítima de bullying, mas negou ter a real intenção de cometer o massacre. Acrescentou também que pretendia chamar atenção com o perfil no Facebook.

“Não adianta o indivíduo achar que está atrás do computador, criar um perfil falso e achar que não pode ser identificado. As pessoas tem que tomar muito cuidado com o que publicam e com que escrevem na internet”, alertou o delegado Igor.

(As informações são do site Cáceres Notícias).

Jornal Folha do Progresso em 04/10/2022/

