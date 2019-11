Moradores tentam linchar vereador que debochou de população do Marajó

(Foto:Reprodução) – A Câmara de Vereadores do município de Portel, no Marajó, arquivou o processo em favor do vereador da cidade, Emerson Lobato (Sem partido), que ficou conhecido após ter um vídeo vazado nas redes sociais na semana passada.

Nas imagens, o parlamentar aparece em uma viagem com a esposa, onde o mesmo debocha da população.

O arquivamento ocorreu durante uma sessão realizada na manhã desta quinta-feira (28), na Câmara de Portel.

Vereador paraense grava vídeo com mulher na praia e debocha: “Vou passar dois meses aqui e não pego falta”

“Vou passar um mês aqui e a minha mulher não pega falta, porque eu sou líder do governo”, declarou Emerson. Com a repercussão na internet, os moradores da cidade marajoara ficaram revoltados com a atitude do parlamentar.

Durante o seu discurso na Câmara, o vereador foi vaiado pela população que estava no local.

O processo foi arquivado pela maioria do legislativo do município, que não achou razão para cassar seu mandato. O arquivamento gerou indignação na população da cidade, que se revoltou e foi para a frente da Câmara protestar. Um grupo de moradores apedrejou o prédio da Câmara e ainda tentou fazer linchamento público do parlamentar.

Por:Redação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...