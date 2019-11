Acusados na Chacina do Guamá serão ouvidos no próximo dia 16

(Foto:Reprodução) – Testemunhas faltosas também irão depor na data

Apenas uma, das quatro testemunhas de acusação da Chacina do Guamá que estavam marcadas para serem ouvidas na quarta-feira (27), compareceu para depor sob presidência do juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, presididoa cargo do juiz Edmar Pereira, no Fórum Criminal da capital.

A testemunha em questão é filha de uma das vítimas e não terá seu nome revelado por questões de segurança.

A audiência de instrução começou às 9h da quarta-feira e apura o envolvimento de oito pessoas na chacina: Jailson Costa Serra (dono da padaria onde a ação foi combinada), Jonatan Albuquerque Marinho, o ‘Diel’ (acusado de planejar e elaborar a logística), Pedro Josimar Nogueira da Silva, o ‘cabo Nogueira'(acusado de ser executor), José Maria da Silva Noronha, o cabo Noronha (acusado de ser executor), Leonardo Fernandes de Lima, o ‘cabo Leo’ (acusado de ser executor), Ian Novic Correa Rodrigues, o ‘Japa’ (acusado de dar cobertura à ação), Wellington Almeida Oliveiras, o ‘cabo Wellington’ (acusado de ser o olheiro e chegar antes ao bar para identificar e localizar as vítimas) e Edivaldo dos Santos Santana (motorista acusado de levar e dar fuga aos executores). Todos os acusados, com exceção do Japa, que ainda está foragido, foram conduzidos ao Fórum e mantidos algemados. O promotor do caso, José Rui de Almeida Barbosa e os advogados dos réus, também estavam no local.

Após o depoimento da filha de uma das vítimas, que encerrou as falas de todas as testemunhas de acusação ouvidas durante o processo, foram ouvidas 17 testemunhas de defesa, entre eles dois delegados que atuaram nas investigações e indiciaram os acusados, além de um perito.

A delegada Gabriela Carvalho foi uma das testemunhas que participou da audiência. Ela, que atuou nas investigações em conjunto com mais três delegados, foi solicitada pela defesa do Cabo Noronha.

A delegada foi indagada pelos advogados dos demais acusados acerca de peculiaridades do conteúdo do relatório policial que indiciou os oito.

A audiência se prolongou durante todo o dia e no final da tarde, após depor a última testemunha presente, o juiz suspendeu a audiência e designou para o dia 16 de dezembro a continuidade das oitivas das testemunhas faltosas, prevendo também interrogar os acusados e ouvir em alegações finais orais, promotoria e defesa dos acusados, visando encerrar a instrução do processo, neste ano “em respeito aos réus presos e pela celeridade processual”, destacou.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...