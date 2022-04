Concurso MP PA Promotor: banca definida; CONFIRA!

O certame prevê 65 vagas para o cargo de Promotor de Justiça, com remuneração de R$ 30.404,42 a R$ 33.689,11.

Concurso MP PA Promotor: banca organizadora

Foi publicado nesta segunda-feira, 04 de abril de 2022, no Diário Oficial do Estado do Pará a Dispensa de Licitação que tem como objeto a contratação do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Eventos (Cebraspe) como banca organizadora do concurso público para Promotor do Ministério Público do Pará.

O valor total estimado do contrato é de R$ 900.315,00. Confira abaixo o documento na íntegra:

Concurso MP PA Promotor: estilo da banca

As provas do Cebraspe costumam seguir o modelo de CERTO e ERRADO, sendo que uma alternativa errada anula uma correta, por isso é possível que o candidato zere a pontuação mesmo se tiver acertado 50% da prova.

No “certo ou errado”, não há alternativa senão esmiuçar o que está sendo dito, ou tentar o chute, que pode ser duramente penalizado e não é uma boa estratégia para quem está prestando concurso para o Cebraspe.

A banca é conhecida pela complexidade das suas questões, que envolvem bastante interpretação de texto. É comum que seja apresentada uma “situação problema” que será base para uma série de questões seguintes.

O alto nível de raciocínio e julgamento crítico exigido pelas provas do Cebraspe bem como a quantidade de textos pode pesar para os candidatos, que ao final da avaliação costuma estar exaustos. Por isso, é uma prova que requer bastante treino.

