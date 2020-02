Adepará promoverá cursos gratuitos para agricultores e produtores rurais

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Para mais informações sobre cursos e horários de atividades, entre em contato com a gerência da Adepará do seu município, enviando e-mail ou ligando para os telefones disponíveis em: http://www.adepara.pa.gov.br/ger%C3%AAncias-regionais

Adepará irá disponibilizar cursos, treinamentos e palestras. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até sexta-feira (7), no escritório da própria Adepará.Serão 80 treinamentos, envolvendo, aproximadamente, 200 servidores simultaneamente e 1.600 produtores.

A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) promoverá, no próximo dia 11, o ‘Dia D da defesa da agropecuária paraense’, com várias programações para agricultores familiares e produtores rurais.

You May Also Like