Bandidos explodem carro-forte em assalto em Santa Maria das Barreiras

Assaltantes fortemente armados explodiram um carro-forte e fugiram com o dinheiro que era transportado pela rodovia BR-153, na altura do município de Santa Maria das Barreiras, sudeste paraense. O crime foi por volta das 9h30, com o carro de transporte de valores sendo atacado quando passava pelo distrito de Casa de Tábua.

Segundo informações da Polícia local, o carro seguia para Santana do Araguaia, para onde deveria levar a carga de dinheiro. Quando passava por perto da Ponte do Arara, os bandidos interceptaram o veículo, chegando em um outro carro e, de armas em punho, fecharam a passagem do carro forte.

Depois de exigirem que os funcionários saíssem, eles explodiram o carro e recolheram tudo que puderam.

A Polícia Militar e Civil do município de Redenção foram ao local para tentar localizar os bandidos, mas até o momento, só localizaram o carro que eles usaram, queimado em uma estrada. Até o momento, não há informações sobre feridos ou o valor roubado.

Este é o segundo ataque a um carro-forte na mesma região em menos de um ano. Em julho passado, um veículo da mesma empresa foi atacado também quando passava pelo distrito de Casa de Tábua.

