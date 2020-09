Pará lidera ranking de desmatamento da Amazônia pelo quinto mês consecutivo, aponta Imazon

Alertas de desmatamento na Amazônia sobem 34% em um ano — Foto: JN

Somente no mês de agosto, o Pará foi responsável 37% de todo o desmatamento na região.

O Pará lidera, pela quinta vez consecutiva, o ranking de desmatamento na Amazônia, segundo levantamento realizado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). De acordo com o estudo, somente no mês de agosto, o Pará foi responsável 37% de todo o desmatamento na região.

Sobre o estudo, o G1 entrou em contato com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semas), mas até a última atualização desta reportagem não obteve retorno.

De acordo com o levantamento, a Amazônia perdeu 1.499 km² de área de floresta nativa em agosto. Esse número é o maior em 10 anos, segundo o Imazon. A capital de Rondônia, Porto Velho, lidera o ranking dos municípios que mais derrubaram árvores, com 85 km² de área desmatada. O município paraense de Altamira também aparece na lista.

Ainda segundo os dados do sistema de alerta de desmatamento do Imazon, de janeiro a agosto deste ano, a destruição da floresta tem crescido. Os satélites que realizam a pesquisa registraram um aumento de 68% na devastação. Além disso, os oito primeiros meses do ano já registram um desmatamento 23% maior do que no mesmo período do ano passado.

O estudo aponta que um dos fatores que podem ter contribuído para a degradação da região são os incêndios florestais. Esses incêndios podem ser causados por queimadas controladas em áreas privadas para limpeza de pasto, por exemplo, mas que acabam atingindo a floresta e se alastrando.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...