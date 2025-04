Café sobe mais de 35% no trimestre e pressiona cesta básica no Pará

Foto Reprodução|Em março, o quilo do café foi vendido em média a R$ 67,72 nos supermercados de Belém, o que representa um aumento de 14,45% em relação ao mês anterior.

O café continua pesando no bolso dos paraenses. Segundo levantamento do DIEESE/PA, o preço do produto acumula alta de 35,39% apenas no primeiro trimestre de 2025. Em março, o quilo do café foi vendido em média a R$ 67,72 nos supermercados de Belém, o que representa um aumento de 14,45% em relação ao mês anterior.

Ainda de acordo com o estudo, o preço do café praticamente dobrou nos últimos 12 meses, com reajuste acumulado de 91,52% entre março de 2024 e março de 2025 — muito acima da inflação estimada para o período, de 5,2%.

Impacto no Custo da Cesta Básica.

Esse aumento contribuiu diretamente para o encarecimento da cesta básicana capital paraense, que atingiu o valor de R$ 704,90 em março. O custo compromete mais da metade do salário mínimo atual de R$ 1.518,00.

A alta do café acompanha uma tendência nacional. Segundo o DIEESE, todas as capitais pesquisadas registraram aumento no preço do produto em março, com destaque para Belém, que liderou o ranking com a maior alta mensal: 14,48%. A principal causa é a baixa nos estoques mundiais de café, que tem pressionado os preços no varejo.

