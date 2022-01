Adolescente confessa que matou a tia a facadas e paneladas na cabeça

(Foto:Reprodução) – Garota deixava claro no diário pessoal que queria cometer o crime e que ‘cultuava a morte’

Uma garota de 14 anos confessou que matou a tia com vários golpes de faca, na cidade de Feijó, interior do Acre, na noite de ontem (24). Segundo a polícia, a adolescente teria tentado matar primeiro o primo de 10 anos. As informações são do Diário de Pernambuco.

Como não conseguiu matar a criança, a adolescente o trancou em um quarto e foi para cima da tia. Além dos golpes de faca, Maria Antonieta de Souza Abreu, de 38 anos, foi agredida com uma panela na cabeça.

O delegado responsável pelo caso, Railson Ferreira, suspeita que o crime foi premeditado, pois no diário encontrado da jovem, ela indicava a pretensão de matar.

“Ela conta com uma tranquilidade… Disse que não havia uma preparação. Sobre o diário que encontramos, ela disse que era porque ela cultua a morte, que gosta. Mas, acredito que havia, sim, um planejamento”, disse o delegado.

Depois de cometer o crime, a garota saiu de casa e depois de uma hora se apresentou na delegacia. Embora ela ainda tenha sido ouvida formalmente, o delegado conta que ela demonstrou frieza ao confirmar o assassinato.

“Foram muitas facadas e ela bateu demais com a panela na cabeça da tia. A faca ficou cravada na vítima. Nunca tinha visto tanto sangue na minha vida. Ela disse que foi porque a tia pegava no pé dela, não deixava ela sair, não deixava namorar. Mas eu não acredito nisso”, completou Ferreira.

Inicialmente, a suspeita era de que a jovem teria ajuda de outra pessoa para cometer o crime, mas como a vítima estava com dengue, isso pode ter facilitado para a adolescente matá-la sozinha.

A jovem estava morando com a tia há alguns dias porque a mãe estava viajando. De acordo com o delegado, a família era tranquila e vivia em harmonia.

“Havia uma relação harmônica entre as partes e o que chama atenção é o planejamento da adolescente. O crime não foi impulsivo, um ataque, foi algo planejado. Tem um diário que ela escrevia e deixava claro que iria fazer isso. Era uma relação tranquila, mais do que tia e sobrinha, isso sempre foi muito nítido”, disse o delegado.

Maria Antonieta morreu no local e o corpo foi levado ao hospital da cidade para passar por exame cadavérico. A polícia tenta obter imagens de câmeras de segurança da região e ainda vai ouvir testemunhas para concluir as investigações.

