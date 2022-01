Maranhense reage a assalto e acaba morto com cinco tiros, em Parauapebas

Alderlandro Gomes da Silva Freitas, de 30 anos, era natural da cidade de Barra do Corda, no estado do Maranhão. (Foto:Reprodução / Redes sociais)

O crime foi presenciado pela namorada da vítima

O maranhense Alderlandro Gomes da Silva Freitas, de 30 anos, foi baleado e morto com um tiro na cabeça, durante uma suposta tentativa de assalto, registrada por volta das 22h40 do último domingo (23), no Alto Boa Vista, próximo ao residencial Alto Bonito, em Parauapebas, no sudeste do Pará. As informações são do site Debate Carajás.

Alderlandro foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Pronto Socorro do Hospital Municipal de Parauapebas (HMP), porém, devido à gravidade de seu estado de saúde, a vítima foi transferida para o Hospital Geral de Parauapebas (HGP), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de segunda-feira (24).

De acordo com testemunhas, os ocupantes de um veículo HB20 tentaram assaltar o rapaz, ele reagiu, e os suspeitos dispararam, pelo menos, cinco vezes e atingiram contra Alderlandro na região da cabeça. A namorada da vítima, cujo nome não foi divulgado, estava com ele no momento do crime, mas diz que o conhecia há pouco tempo e nada sabia da vida do namorado. Alderlandro era nascido na cidade de Barra do Corda, no estado do Maranhão.

