Adolescente de 12 e 14 anos que estava desaparecida em Novo Progresso, são encontradas

Eloa Cristina de 14 anos e sua prima Raissa de 12 anos, foram encontradas quando pediram comida em uma residência. (Foto:Divulgação)

Após mais de 48 horas desaparecidas, as estudantes Eloa Cristina de 14 anos e sua prima Raissa de 12 anos, foram encontradas. As adolescentes estavam sozinhas e na 1º primeira noite dormiram em uma casa abandona perto da escola Tancredo Neves em frente à casa das cadeiras, na 2º noite dormiram no mato no bairro nego do bento-3 e pegaram toda chuva. Elas foram pedir comida na tarde deste sábado,9 de março de 2024, em uma chácara nas proximidades da cachoeira do Bambu, e foram reconhecidas pela dona da casa que chamou a policia enquanto elas se alimentavam.

A provável causa da fuga foi devido estarem faltando as aulas, os pais foram chamados na escola, elas viram os pais na escola e fugiram, ficaram andando pela cidade e se escondendo, até serem encontradas.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/03/2024/07:16:46

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

