Adolescente de 14 anos é encontrada morta amarrada em árvore

De acordo com o delegado, outro adolescente, de 15 anos, e morador da mesma cidade, está desaparecido desde a última terça-feira (09). A Polícia investiga se os dois se conheciam e se o menino está envolvido no crime.

Segundo o delegado Tiago Gomes, o corpo da vítima não tinha sinais de violência ou violência sexual aparentes. Porém, apenas os laudos do Instituto Geral de Perícias (IGP) poderão atestar as causas da morte. “Ela estava sentada e amarrada. Então a linha de investigação é de que houve feminicídio […] A gente tem agora uma linha de investigação, mas assim, os detalhes agora a gente não pode repassar”, contou Tiago.

Foto Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros – Na última quarta-feira (10), uma adolescente, de 14 anos, foi encontrada morta e amarrada em uma árvore no interior de Campo Belo do Sul, na Serra de Santa Catarina.

