PRF apreende motocicleta com sinais de adulteração na BR-230, em Rurópolis

Veículo foi apreendido na BR-230, em Rurópolis, nesta terça, 16 — Foto: PRF/Divulgação – O condutor e a motocicleta foram encaminhados à Polícia Civil de Rurópolis, para realização dos procedimentos previstos no Código de Processo Penal.

Uma motocicleta com elementos de identificação adulterados foi apreendida no fim da manhã desta terça-feira (16) na BR-230, km 995, no município de Rurópolis, no oeste do Pará, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A moto foi encontrada sem placa de identificação e apresentava adulteração nos seguintes elementos de identificação veicular: supressão e remarcação do NIV, do número do motor e supressão de etiqueta. Segundo os policiais, não foi possível identificar o veículo original.

O condutor e a motocicleta foram encaminhados à Polícia Civil de Rurópolis, para realização dos procedimentos previstos no Código de Processo Penal.

Por G1 Santarém — PA

16/02/2021 19h20

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...