Avião com 111 passageiros faz pouso de emergência em Várzea Grande (MT)

Passageiros foram encaminhados para hotéis até que sejam realocados em outros voos. Aeronave está em manutenção, segundo a Infraero.

Passageiros no saguão o aeroporto após pouso de emergência em MT — Foto: Carol Fazzio/ TV Centro América

Um avião da Gol com 111 passageiros fez um pouso de emergência, no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, nesta quarta-feira (20). O voo saiu do aeroporto de Sinop, a 503 km da capital, com destino a Guarulhos (SP).

No trecho entre Sinop e Cuiabá, a aeronave apresentou problemas mecânicos e o piloto optou por fazer um pouso no Aeroporto Marechal Rondon.

Após a decolagem e voo por cerca de 30 minutos, o problema reapareceu e os passageiros foram informados que precisariam retornar a Várzea Grande.

A Gol ainda não detalhou o que aconteceu. Porém, providenciou o encaminhamento dos passageiros para hotéis, até que sejam realocados em outros voos.

De acordo com a Infraero, não houve pouso forçado. A tripulação solicitou alternar para o aeroporto de Várzea Grande devido a uma pane elétrica.

Ainda segundo a Infraero, o pouco foi realizado normalmente. A aeronave passou por manutenção e decolou. Entretanto, após decolagem solicitou retorno pelo mesmo motivo. A aeronave permanece em manutenção.

Por Mel Parizzi, TV Centro América

20/11/2019 20h26



Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...