Após massacre, saída temporária de presos para o Dia dos Pais é feita de forma parcelada

Presidio em Altamira- (Foto:Reprodução) – No total, 1.176 presos serão beneficiados com a saída temporária de Dia dos Pais este ano no Pará. De acordo com a Superintendência do Sistema Penitenciário (Susipe), para segurança externa e controle interno, a saída de presos do regime semiaberto das unidades da região metropolitana de Belém para o Dia dos Pais será feita de modo parcelado.

As saídas serão fracionadas, às terças-feiras do mês de agosto, começando por esta terça (6) e dias 13, 20 e 27. Serão liberados 300 internos por vez, em ordem alfabética.

A decisão de parcelar foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) a partir da Portaria 001/2019, publicada no Diário Oficial de 30 de julho.

A duração da saída temporária é de sete dias, com saída às 8h e retorno às 14 horas do dia marcado.

