Adolescente de 15 anos é executado a tiros ao sair de casa em Conceição do Araguaia (PA)

Dois homens numa moto se aproximaram do jovem na manhã desta terça-feira (16), e o garupa realizou os disparos contra a vítima

Um adolescente de 15 anos foi executado a tiros enquanto saía de casa na manhã desta terça-feira (16), em Conceição do Araguaia, município do sul do Pará. Ele estava a caminho da escola quando aconteceu o crime. Ainda não se sabe o que pode ter motivado o crime. (As informações são do Native News Carajás).

O garato morreu na hora, antes de receber os antedimentos médicos.

O jovem estava saindo residência onde morava quando dois homens chegaram numa motocicleta. O que vinha na garupa do veículo sacou uma arma de fogo e realizou os disparos contra a vítima que morreu na hora.

A Polícia Civil (PC) iniciou as investigações preliminares com objetivo de identificar e prender os suspeitos envolvidos no homicídio. Até 13h09 desta terça-feira, a dupla ainda estava foragida.

