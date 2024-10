Adolescente de 16 anos morre em intervenção policial em Óbidos | PA

Paulo Yuri estaria envolvido em um assalto a uma joalheria e morreu durante uma intervenção policial — Foto: Rede Social/Reprodução

Paulo Yuri estaria envolvido em um assalto a uma joalheria, que aconteceu no dia 15, quando três indivíduos armados invadiram o estabelecimento, renderam os funcionários e fugiram com produtos valiosos.

Um adolescente de 16 anos, identificado como Paulo Yuri Ferreira Marinho, morreu na manhã desta terça-feira (22) durante uma intervenção policial no município de Óbidos, oeste do Pará. A Polícia Militar informou que Paulo Yuri estaria envolvido em um assalto a uma joalheria, que aconteceu no último dia 15, quando três indivíduos armados invadiram o estabelecimento, renderam os funcionários e fugiram com produtos valiosos.

Logo após o crime, a Polícia Militar foi acionada e iniciou uma operação de busca pelos suspeitos. Durante essa primeira fase das buscas, um dos envolvidos, identificado como Alessandro Cerdeira Santiago, 18 anos, trocou tiros com a polícia e acabou sendo baleado. Apesar de ter conseguido fugir naquele momento, Alessandro deu entrada em um hospital horas mais tarde com ferimentos causados por arma de fogo, mas ele não resistiu.

Desde então, a polícia intensificou as buscas pelos outros suspeitos. De acordo com o Tenente Dalmir Rolim, da Polícia Militar, a equipe policial recebeu uma denúncia de ribeirinhos de que dois homens armados estariam escondidos na comunidade Ilha Grande, localizada às margens do rio Amazonas, próximo a Óbidos. Imediatamente, uma guarnição foi enviada ao local para averiguação.

“Ao chegarmos à área indicada, localizamos duas casas. Após verificações, encontramos uma delas vazia. Na segunda casa, localizada alguns quilômetros adentro, encontramos o suspeito. Quando ordenamos que levantasse as mãos, o mesmo sacou o que parecia ser uma arma de fogo, e para preservar a integridade da guarnição, foi necessário efetuar um disparo”, relatou o Tenente.

Paulo Yuri foi atingido e morreu no local. As autoridades agora continuam investigando o caso em parceria com a Polícia Civil para identificar se há outros envolvidos no assalto ocorrido na joalheria. Tenente Rolim destacou que a colaboração da população, tanto de Óbidos quanto das comunidades ribeirinhas, tem sido fundamental para o avanço nas investigações.

“Agradecemos o apoio dos moradores e pedimos que continuem colaborando com informações que possam nos ajudar a solucionar esse caso o mais rápido possível e evitar mais situações lamentáveis”, finalizou o Tenente Rolim.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Óbidos.

