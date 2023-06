Adolescente de 17 anos é morto a terçadadas em Bragança

O crime com requintes de crueldade pode ter sido praticado por populares revoltados com ação de trio | Foto: Divulgação

O rapaz tinha apenas 17 anos e pode ter sido morto em razão da fúria de populares que teriam feito “justiça com as próprias mãos”

Um adolescente, de 17 anos, foi brutalmente assassinado na zona rural do município de Bragança, região do nordeste paraense. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (22). Os assassinos não foram presos e nem identificados.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, pela manhã, populares informaram que três possíveis assaltantes estariam na estrada do Caranã, zona rural do município de Tracuateua, na mesma região de Bragança. Policiais militares foram até a estrada e avistaram três suspeitos armados às proximidades de uma fazenda. Os suspeitos fugiram por uma área de mata quando viram a guarnição se aproximando. Já pela parte da tarde, populares informaram a PM que o mesmo trio havia roubado uma motocicleta às proximidades da comunidade Caranã.

Os militares novamente se dirigiram até o local e encontraram populares revoltados querendo fazer justiça com as próprias mãos. Já no período da noite, por volta das 20h, a Polícia Militar novamente foi acionada de que havia uma pessoa morta às margens do ramal Santo Antônio, numa região conhecida como Monte Negro, zona rural de Bragança, bem próximo de Tracuateua onde o roubo da motocicleta foi cometido pelo trio.

Pela terceira vez os policiais seguiram em diligência e, no ramal da comunidade Santo Antônio, encontraram um adolescente morto. A vítima estava amarrada, com diversos sinais de espancamento e vários profundos cortes no pescoço provocados por terçadadas.

No local do crime, os agentes de segurança pública foram informados que o menor de idade, que morava no bairro Alto Paraíso, em Bragança, seria um dos integrantes do trio que havia roubado a motocicleta na zona rural de Tracuateua.

Ele teria sido morto brutalmente por populares revoltados. Nenhum suspeito de envolvimento no assassinato do menor foi encontrado e nem identificado. Outros dois suspeitos do roubo se encontram foragidos na área de mata e também não foram identificados. A Polícia Civil já instaurou um inquérito para apurar o caso e punir os autores do assassinato e do roubo.

Fonte: Tiago Silva/Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2023/20:43:58

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...