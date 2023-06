Presidente Lula é criticado pelo jornal francês Libération: decepção para o ocidente

Libération colocou Lula em sua capa: decepção (Foto: Fac-símile)

Convite feito a Nicolás Maduro para participar de uma reunião de presidentes da América do Sul em Brasília também foi recebido com desaprovação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi destaque na capa da edição desta sexta-feira (23 de junho de 2023) do jornal francês Libération, com o título “Lula, a decepção”, no qual são feitas alegações de que o mandatário seria um “falso amigo do ocidente”. A crítica principal se deve aos posicionamentos do presidente brasileiro em relação à guerra na Ucrânia. O jornal afirma que Lula não se mostrou o aliado precioso que se imaginava, especialmente quando se trata de isolar a Rússia, considerada culpada por uma invasão intolerável na Ucrânia.

Além disso, o convite feito a Nicolás Maduro para participar de uma reunião de presidentes da América do Sul em Brasília também foi recebido com desaprovação. A publicação questiona se Lula não está ciente dos abusos cometidos na “República Bolivariana do Autoritarismo”.

O Libération destaca que, no âmbito internacional, Lula era esperado como um “messias”, mas revela que essa expectativa se mostrou uma miragem ou uma imagem embaçada. As dificuldades enfrentadas pelo presidente brasileiro com o Congresso também não passaram despercebidas pelo jornal.

Lula encontra-se com as “mãos atadas pelo Congresso”

De acordo com o Libération, Lula encontra-se com as “mãos atadas pelo Congresso”. O articulista Thomas Traumann, do Poder360, entrevistado pelo jornal, afirmou que a verdadeira batalha que Lula enfrenta ocorre no Congresso, e não em Bakhmut, na Ucrânia.

Apesar das críticas, o Libération reconhece que a postura de Lula é melhor do que a de seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2023/20:36:19

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...