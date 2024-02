Três pessoas da mesma família morrem após consumo de peixe no Pará

Pacientes deram entrada no Hospital Regional de Salinópolis com insuficiência cardíaca intensa. — (Foto: Arquivo TG)

Segundo fontes dos Hospital Regional do município, eles teriam consumido um baiacu e, depois, passaram mal.

A polícia investiga a causa da morte de três pessoas da mesma família, em Salinópolis, no nordeste do Pará, na noite de quarta-feira (21). As vítimas morreram dentro da própria casa após comerem um peixe assado.

A família mora na Vila Alto Pindorama, zona rural de Salinópolis. Segundo fontes dos Hospital Regional do município, eles teriam consumido um baiacu e, depois, passaram mal.

Uma mulher morreu ainda dentro da casa e outras três pessoas chegaram a ser encaminhadas ao hospital. Duas delas não resistiram e outra continua internada em estado clínico estável.

Os médicos acreditam que a quantidade de peixe ingerida foi o fator determinante para a intoxicação. A Secretaria da Saúde do Pará (Sespa) informou que os pacientes deram entrada no Hospital Regional de Salinópolis com insuficiência cardíaca intensa.

A Polícia Civil investiga o caso e vai ouvir testemunhas para entender melhor o que aconteceu.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/02/2024/09:59:25

