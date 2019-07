Policial grávida baleada no PA tem estado grave de saúde e foi atingida no pulmão e no coração, diz PM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A vítima deve ainda passar por exame de ultrassom, para avaliar a saúde do bebê, que depende do quadro médico da mãe, segundo a equipe médica. O próximo boletim médico dela deve sair na manhã deste sábado (20).

De acordo com o boletim médico, a soldado passou por uma cirurgia e resultado foi satisfatório. Nas próximas 48 horas ela deve permanecer em observação na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital.

A militar foi alvo de uma tentativa de assalto no conjunto Guajará I, por volta das 13h30. Ela estava com a mãe na tv. WE-59, quando foi abordada por um suspeito que atirou contra a agente e ainda roubou a arma dela.

A Polícia Militar divulgou que é grave o estado de saúde da policial Ketlen Lima Silva, 23 anos, grávida de cinco meses que foi baleada no peito em Ananindeua, região metropolitana de Belém, nesta sexta-feira (19), de acordo com o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. Os tiros atingiram o pulmão e coração da vítima.

A vítima deve ainda passar por exame de ultrassom no Hospital Metropolitano, para avaliar a saúde do bebê, que depende do quadro médico da mãe, segundo a equipe médica.

You May Also Like