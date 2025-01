Adolescente encontrado sem cabeça: desvio de dinheiro do tráfico motivou crime contra jovem de 14 anos, diz polícia

Samuel Soares Marques, de 14 anos, foi encontrado morto em Samambaia — Foto: Reprodução

Samuel Soares Marques trabalhava para facção criminosa há pouco mais de um ano, segundo investigações. Operação cumpre três mandados de prisão contra suspeitos.

No dia 7 de janeiro deste ano, o corpo de Samuel Soares Marques, de 14 anos, foi encontrado sem a cabeça e uma das mãos em uma área de matagal na região de Samambaia, no Distrito Federal (veja detalhes abaixo). Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado pelo desvio de dinheiro de tráfico de drogas feito pelo adolescente, que trabalhava para uma facção criminosa há pouco mais de um ano.

A polícia afirma que, além do degolamento, a vítima apresentava sinais de tortura e foi atingida por 32 golpes de facão.

De acordo com as investigações, Samuel auxiliava os membros da facção na venda de drogas, atuando nos pontos de comercialização e substituindo outros integrantes do grupo quando necessário.

“Durante esse período, ele supostamente desviou dinheiro e drogas, o que levou o líder do tráfico da região a ordenar sua execução como forma de punição e demonstração de poder”, informou a PCDF.

Os suspeitos

A corporação cumpre, nesta quarta-feira (29), mandados de prisão temporária contra três suspeitos de participação no crime. Os alvos da operação incluem o líder, responsável por ordenar o homicídio, e dois executores diretos do crime:

William Silva Miranda, conhecido por “Chuchu” ou “Papai”, de 30 anos;

Matheus Cruz Souza, conhecido por “Suetam”, de 21 anos;

Ruan Felipe Barbosa Oliveira, conhecido por “Zaroio”, de 20 anos.

🚨 Até a última atualização desta reportagem, dois dos suspeitos haviam sido presos: Matheus Cruz e Ruan Felipe. Denúncias sobre a localização de William Silva Miranda podem ser feitas pelo telefone 197, pelo site da Polícia Civil ou em qualquer delegacia, de forma anônima.

Outros dois suspeitos de envolvimento no crime já haviam sido presos no dia 11 de janeiro de 2025, durante diligências logo após o corpo da vítima ser encontrado.

Relembre o caso

Segundo o boletim de ocorrência registrado na 26ª Delegacia de Polícia, em Samambaia Norte, o corpo de Samuel estava em uma área de matagal próxima à quadra 623.

Uma pessoa que passava pela região o viu e chamou a polícia. Ao chegarem no local, as equipes identificaram o cadáver “degolado e sem a mão esquerda”.

De acordo com a Polícia Civil, uma testemunha disse que viu um carro chegar com quatro homens no local pouco antes do corpo ser encontrado. Samuel Soares Marques era morador do Recanto das Emas.

Fonte: Maria Ferreira, TV Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/01/2025/15:03:42

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...