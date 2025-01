Homens são presos suspeitos de estupro coletivo contra mulher em rodoviária no litoral do Paraná

(Foto: Reprodução) – Dois suspeitos são presos por praticarem estupro coletivo de mulher em rodoviária no litor

Investigação começou após vídeo do crime circular em grupos de WhatsApp da cidade. Inicialmente, caso era tratado como ato obsceno, no entanto, investigações apontaram que mulher estava desacordada.

Dois homens, de 51 e 56 anos, foram presos na terça-feira (28) suspeitos de praticar estupro coletivo contra uma mulher, de 41 anos, na rodoviária de Morretes, no litoral do Paraná. O caso aconteceu no domingo (26) e as prisões foram feitas na terça (28).

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a investigação começou após um vídeo do crime circular em grupos de WhatsApp da cidade. As imagens foram gravadas por pessoas que estavam no local por volta das 5h da manhã e mostram o homem abusando sexualmente da mulher.

Inicialmente, os policiais apuraram a possibilidade de ser um crime de ato obsceno, que representa a prática de ato sexual em público.

No entanto, o delegado André Rosa Silva afirma que, após depoimentos dos suspeitos e da vítima, a investigação apontou para o estupro de vulnerável, uma vez que ela estava desacordada.

“Todos os envolvidos estavam ingerindo bebida alcoólica durante a madrugada do dia 26. Em determinado momento, a mulher ficou desacordada e inconsciente, possivelmente, em razão da ingestão de álcool. Os homens, aproveitando da vulnerabilidade mulher, passaram a praticar relação sexual com ela”, diz.

Depois da gravação, outro homem abusou sexualmente da mulher, conforme a apuração da polícia.

Os dois suspeitos disseram à polícia que não estão em situação de rua, mas costumam dormir em locais públicos de Morretes. Ambos foram presos preventivamente, segundo a polícia.

Os autores confirmaram aos policiais que consumiram bebidas alcoólicas a noite inteira naquela data e não souberam confirmar o nome da vítima.

Vítima soube do crime através da polícia

A mulher disse que ingeriu álcool no dia do crime e só descobriu que foi vítima de um estupro coletivo ao ser procurada pelas autoridades policiais, de acordo com o delegado Diego Troncha, que também trabalha na investigação do caso.

“No momento em que ela viu o vídeo, ela ficou em choque. Estava apresentando um nervosismo bastante acentuado. Nós a ouvimos, a acolhemos. A assistência social do município prestou apoio também”, destaca.

Troncha informa que ela foi encaminhada ao Hospital e Maternidade de Morretes para receber atendimento médico.

De acordo com o delegado, os suspeitos relatam que outras pessoas estavam no local durante o crime. A Polícia Civil investiga a possibilidade de mais pessoas envolvidas no caso.

