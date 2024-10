Adolescente entra armado em escola, mata três estudantes e tira a própria vida na Bahia

Foto: Reprodução | Quatro estudantes morreram no final da tarde desta sexta-feira (18) dentro de uma escola, na zona rural da cidade de Heliópolis, no nordeste da Bahia. O suspeito, um adolescente de 14 anos, entrou na unidade de ensino armado e atacou três colegas. Após o crime, o atirador tirou a própria vida.

O caso aconteceu por volta das 17h, na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental D Pedro I, localizado no povoado de Serra dos Correias. Os três estudantes tinham 15 anos e morreram no local do crime. Segundo a TV Bahia, as vítimas foram identificadas como Fernanda Souza Gama, Jonathan Gama dos Santos e Adriele Vitória Silva Ferreira.

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que o estudante usou um revólver calibre 38 contra os colegas. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram encaminhadas ao local, mas as vítimas já estavam mortas.

Ainda segundo a SSP, as Polícias Militar, Civil e Técnica estão no local para realizar as medidas relacionadas à preservação do local, coleta de indícios, perícia e remoção das vitimas fatais.

Em nota publicada nas redes sociais, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou o caso ocorrido em Heliópolis e determinou que a SSP apure o caso com celeridade. Ainda segundo Jerônimo, o estado já procurou o município para prestar a ajuda necessária.

“Acabo de receber a triste e lamentável notícia da morte de quatro jovens, estudantes da rede municipal da cidade de Heliópolis. Meus sentimentos a todos os familiares e colegas dos estudantes. Determinei a Secretaria de Segurança Pública a imediata apuração do fato”, publicou Jerônimo em seu perfil na plataforma X.

