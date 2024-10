Material encaminhado para a delegacia de Central de Flagrantes e os dez suspeitos foram presos em flagrante • Foto: Polícia Militar do Paraná

As investigações preliminares constataram que o proprietário do barracão reside em Minas Gerais.

A Polícia Militar prendeu dez pessoas em um barracão utilizado para produção clandestina de cerveja no bairro Boqueirão, em Curitiba, nesta quarta-feira (16). No local, os agentes encontraram cerca de 600 caixas, cada uma com 24 garrafas do produto falsificado, além de diversos rótulos de marcas de cervejas.

Segundo o Major Alves, comandante da BPRONE, os policiais militares descobriram o esquema enquanto verificavam uma situação de tráfico de drogas na região e puderam observar uma intensa movimentação no local, onde encontraram a produção clandestina e materiais como vasilhames e rótulos dos produtos.

O imóvel foi fechado, todo o material encaminhado para a delegacia de Central de Flagrantes e os dez suspeitos foram presos em flagrante por corromper, adulterar e falsificar substância ou produto alimentício.

Veja vídeo:

PM descobre fábrica de cerveja falsificada em Curitiba; 10 pessoas são presas Leia mais https://t.co/Idon42USa7 pic.twitter.com/hJaEHD52M2 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) October 18, 2024

Fonte: CNN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/10/2024/18:01:48

