Prefeito de Taboão da Serra é baleado dentro do carro

Foto: Reprodução | Candidato à reeleição, Aprígio da Silva (Podemos) foi transferido para o Hospital Albert Einstein em São Paulo e está “estável”, segundo a prefeitura

O prefeito e candidato à reeleição em Taboão da Serra (SP), José Aprígio da Silva (Podemos), de 72 anos, foi baleado na tarde desta 6ª feira (18.out.2024). Ele estava no carro oficial da prefeitura quando foi alvo de tiros e um projétil o atingiu no ombro.

Aprígio foi inicialmente levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Akira Tada, em Taboão da Serra e, em seguida, transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Em nota, a prefeitura disse que o atual prefeito e candidato a releição estava “estável” no momento da transferência.

“As autoridades policiais já foram acionadas e estão conduzindo as investigações para esclarecer os detalhes e encontrar os responsáveis. O prefeito José Aprígio da Silva, que concorre à reeleição neste 2º turno, encontra-se estável no momento da transferência”, afirmou.

A disputa pela Prefeitura de Taboão da Serra terá um 2º turno entre Engenheiro Daniel (União Brasil), de 40 anos, e Aprígio. No 1º turno, em 6 de outubro, Daniel obteve 48,98% dos votos válidos (desconsiderando brancos e nulos), enquanto Aprígio recebeu 25,93%.

Com uma população de aproximadamente 273 mil habitantes, a disputa teve como tema central a melhoria da infraestrutura urbana e a qualidade dos serviços públicos. Aprígio enfrenta uma forte oposição na busca pela reeleição, enquanto Engenheiro Daniel, representante do União, apresentou propostas que ganharam apoio popular.

Em nota, a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, lamentou o atentado. “Este é um momento de cautela, e aguardamos com serenidade mais detalhes sobre o ocorrido, confiando que as autoridades competentes realizarão investigação minuciosa para esclarecer os fatos”, afirmou.

QUEM É APRIGIO

Nascido em 17 de novembro de 1951, em Minador do Negrão, no interior de Alagoas, Aprígio exerceu o cargo de deputado estadual pelo estado de São Paulo de 15 de março de 2019 a 31 de dezembro de 2020.

Leia a nota da Prefeitura de Taboão da Serra:

“A Prefeitura de Taboão da Serra informa que o prefeito José Aprígio da Silva foi vítima de um atentado a tiros na tarde desta sexta-feira, 18 de outubro. “O incidente ocorreu enquanto o prefeito realizava uma visita aos bairros atingidos pelas fortes chuvas da semana passada. No caminho para uma coletiva de imprensa na Nova Sede da Prefeitura, o veículo oficial foi alvo de tiros e um projétil atingiu o prefeito Aprígio no ombro. “Após o ocorrido, o prefeito Aprígio foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Akira Tada, em Taboão da Serra, onde recebeu os primeiros socorros. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde segue cuidados médicos. “As autoridades policiais já foram acionadas e estão conduzindo as investigações para esclarecer os detalhes e encontrar os responsáveis. O prefeito José Aprígio da Silva, que concorre à reeleição neste segundo turno, encontra-se estável no momento da transferência.”

Fonte: Pode 360 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/10/2024/18:46:01

