Chacina em município do Mato Grosso deixa seis pessoas mortas; vítimas tinham passagens policiais

(Foto: Reprodução)- Seis pessoas foram mortas, na noite de quarta-feira (6), durante uma chacina em Alto Garças (364 km de Cuiabá). Entre as vítimas estão quatro homens e duas mulheres. Eles foram identificados como Fabrício Jesus Barbosa, 44, Edson Marques de Souza, 24, Waldeir Inacio Ferreira Junior, 30, Haffael Fernandes dos Santos Pinho, 26, Maria Paulina Soares dos Santos, 18, e Nelita Carol Souza de Jesus, de 26 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, as execuções aconteceram em lugares diferentes, com menos de uma hora de diferença. Primeiro, a Polícia Militar recebeu a informação, às 22h, de que três pessoas teriam sido vítimas de disparo de arma de fogo em um estabelecimento ao lado de uma escola situada na Avenida Sete de Setembro.

Os agentes então foram ao local e confirmaram o fato. Lá, acionaram os médicos do Hospital Municipal, que constataram as mortes de Walder, Maria Paulina e Haffael. Este último possuía diversas passagens policiais, entre elas por ameaça, lesão corporal e dirigir veículos sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Já por volta das 22h50, a PM recebeu um novo telefonema informando sobre um triplo assassinato no bairro Vila Morena. Os militares se deslocaram ao endereço informado já com os médicos da unidade hospitalar. Na casa, os agentes encontraram Fabrício, Nelita e Edson, todos mortos. Segundo as informações, o trio também possuía diversas passagens criminais.

Ainda não há informações sobre os supostos assassinos. Populares disseram ter apenas ouvido os disparos. Outros disseram que os suspeitos estavam encapuzados.

Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso.

Fonte: Olhar Direto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/03/2024/09:58:44



