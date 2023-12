Adolescente mata primo de 10 anos por causa de celular no Pará

O caso aconteceu na Vila dos Padres, na área rural de Pacajá, no sudoeste do Pará no último sábado (23).

Um menino de apenas 10 anos, identificado como Renato Junior Silva de Andrade, foi assassinado a tiros pelo próprio primo, um adolescente de 14 anos.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada após Renato dar entrada em uma unidade hospitalar do município. A criança foi alvejada com disparos de arma de fogo, uma espingarda calibre 20 que pertence à mãe do adolescente. Tudo teria começado após uma suposta briga entre os dois por um celular onde um deles estava jogando um jogo online.

Ainda segundo testemunhas, o adolescente teria pedido o celular de volta, mas a criança pediu para continuar jogando, momento em que o menor pegou a arma. A Polícia Militar esteve na residência e percebeu que a cena do crime havia sido alterada.

Em uma busca, os agentes encontraram a espingarda usada no assassinato, que estava escondida no guarda-roupa da mãe do adolescente. O armamento estava desmontado, o que levantou as suspeitas dos militares de que o objeto apresentava indícios de disparo recente.

Após o levantamento das informações, os policiais foram em busca do adolescente que foi localizado e apreendido, juntamente com a arma que teria sido usada no crime. Ele teria confessado que matou o primo aos militares.

Ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Pacajá com um familiar para os procedimentos cabíveis. Em imagens publicadas nas redes sociais mostram o aparelho celular danificado. A criança foi atingida por disparos na região do tórax.

Um inquérito foi aberto pela delegacia de Pacajá para investigar o caso. O adolescente deve responder por ato infracional análogo a homicídio com medidas socioeducativas. Ele deve ser transferido para Belém ou Marabá para cumprimento das medidas.

