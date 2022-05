Adolescente morre em racha após ser arremessada do carro; vídeo mostra momento do acidente

Hilux destruída após o acidente. (Foto: PCG)

Além da adolescente de 15 anos, outras três jovens estavam na Hilux que disputava a corrida ilícita contra uma BMW

A adolescente Marcella Sonia, de 15 anos, morreu em um racha após o motorista do veículo perder o controle da direção e capotar próximo a um cruzamento no Setor Jardim América, em Goiânia. O caso aconteceu na madrugada do último sábado (07/05), quando a jovem ocupava o banco de trás da Hilux que participava do “pega”. (As informações são do Paula Figueiredo).

O veículo, conduzido por Eduardo Henrique, de 22 anos, disputava o racha contra uma BMW quando perdeu a direção, invadiu o canteiro central e capotou próximo a um cruzamento. O corpo da jovem foi arremessado para fora do automóvel e encontrado a cerca de 20 metros de distância de onde a caminhonete parou.

Câmeras de segurança flagraram o momento

RACHA

A câmera de segurança de um dos comércios da Avenida T-9, local do acidente, flagrou o momento exato que o carro capota e solta uma das rodas. O motorista da BMW, identificado como Arthur Youri, estaciona o veículo ao presenciar o acidente e foge em seguida. Veja:

Jovens saíam da boate

Além da adolescente, outras três garotas estavam no carro, todas com idade acima de 18 anos. Elas ficaram presas entre as ferragens e foram socorridas com vida pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com as investigações, o grupo de jovens havia saído de uma boate instantes antes e todos teriam ingerido bebida alcoólica.O caso está sob investigação da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict).

