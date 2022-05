Casal reage e mata suspeito durante assalto a residência em Marabá

(Foto: Reprodução) – Um homem, identificado como Maurício Cesar Brandão, foi morto a tiros após invadir uma residência e fazer um casal de refém no Conjunto Residencial Delta Park, às margens da BR-230 (Rodovia Transamazônica), Núcleo Nova Marabá, em Marabá, no sudeste do Pará. A ocorrência foi registrada no início da manhã de domingo (8), por volta das 6h30.

Boletim de ocorrência policial aponta que Maurício estava acompanhado de um comparsa no momento da ação criminosa na residência. Os dois suspeitos teriam invadido o imóvel, tornado o casal refém e ainda teriam conseguido subtrair diversos bens do local. Só que o casal reagiu e matou Maurício. Já o comparsa dele conseguiu fugir e ainda não foi localizado.

A Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil foi informada e investiga o caso.

