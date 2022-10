Adolescente portador de deficiência é brutalmente agredido durante assalto no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Militar foi acionada para registro da ocorrência e iniciou diligências para identificar e prender os suspeitos. A vítima foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Saúde. Não há informações sobre seu estado de saúde. (Com informações do Romanews).

Ainda segundo informações, o criminoso pagou o celular do garoto e depois iniciou uma sequência de agressão nele, com uso de um capacete.

