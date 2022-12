Passageira do Pará é presa com maconha e cocaína em bagagem pessoal no Aeroporto de Fortaleza

Material foi encontrado embalado na bagagem da passageira — Foto: Polícia Federal

Passageira é presa com maconha e cocaína em bagagem pessoal no Aeroporto de Fortaleza

Mulher de 22 anos natural de Belém (PA) informou aos policiais que receberia um valor para o transporte dos entorpecentes.

Uma mulher de 22 anos natural de Belém (PA) foi presa neste sábado (24) transportando 3,3 kg de maconha e 13,3 kg de cocaína inseridas em bagagem pessoal no Aeroporto de Fortaleza. Ela confessou aos policiais que receberia um valor para o transporte dos entorpecentes.

A passageira tinha como destino final a cidade de Belém e foi flagrada em conexão no aeroporto da capital cearense em voo que teve Campo Grande (MS) como origem. Exames preliminares realizados pelos policiais federais confirmaram a droga.

A suspeita foi conduzida à sede da Superintendência Regional da PF no Ceará, autuada por tráfico de drogas e está à disposição da Justiça. As investigações continuam, para apurar a participação de outras pessoas no crime.

Por:Jornal Folha do Progresso em 26/12/2022/21:10:20 com informações do G1 CE

