Motorista é preso após PM flagrar medicamentos sem nota fiscal e arma de fogo, em Santarém

(Foto:Reprodução) – Por volta de 17h de segunda-feira (3), uma grande quantidade de medicamentos sem nota fiscal e de procedência duvidosa foi apreendida durante rondas da Polícia Militar na região do Pacoval, vila de Serra Grande do Ituqui, em Santarém.

Segundo informações da PM, a carga estava sendo transportada por Valter Roberto Furtado, em uma caminhonete da marca Mitsubishi, modelo Triton de cor prata. Com o motorista também foi encontrado uma pistola da marca Taurus, calibre.40, com um carregador e doze munições.

“Observamos um carro suspeito, com lona e resolvemos abordar. Na abordagem foi encontrado uma pistola. O proprietário, tem a posse do armamento, só que como ele tava transportando já se torna porte ilegal de arma de fogo. Na averiguação foi encontrado duas malas e dois isopores com bastante medicamentos, até de uso restrito, que a pessoa tem que ter a receita para retirar na farmácia”, contou o Sargento Welligton.

Suspeito assinou TCO, pagou fiança e depois foi liberado (Foto:Blog do Pião).

Durante a abordagem, o suspeito informou que a carga tinha como destino a vila de Santa Maria do Uruará, em Prainha, e alegou ainda que faz a comercialização do medicamento.

O material foi apreendido e o motorista conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Na noite de ontem, após o pagamento de fiança, foi liberado. (Com informações do Blog do Pião).

