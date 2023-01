Adolescente pula do último andar de prédio e morre em Miritituba, no PA

Rayka da Silva Santos de 16 anos. (Foto: Acervo/Pessoal).

Fatalidade ocorreu nesta segunda-feira(16); As autoridades policiais foram comunicadas

A guarnição da Polícia Militar do Distrito de Miritituba, município de Itaituba Sudoeste do Pará, foi acionada na madrugada desta segunda-feira (16). Por um cidadão junto com a unidade de plantão do posto de saúde.

Na ocasião seria de um suicídio na rua Amazonas, de acordo com informações a adolescente Rayka da Silva Santos de 16 anos teria se jogado do último andar de um prédio.

Os Policiais chegando no local, foi feito os primeiros atendimentos, porém a vítima já teria morrido.

Em um vídeo gravado por populares mostra o desespero da mãe, pedindo a Deus para salva sua filha.

O local foi isolado pela guarnição, que logo acionaram a Polícia Civil para os procedimentos cabíveis, que comunicaram a Polícia Científica para fazer a remoção do corpo para necropsia e posteriormente entregar aos familiares. (Com informações do Portal Plantão 24horas News).

Jornal Folha do Progresso em 17/01/2023/07:39:43

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...