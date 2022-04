Equatorial comunica desligamento de energia elétrica em Novo Progresso

A Equatorial Energia publicou comunicado de desligamento programado na região de Novo Progresso

Com o objetivo de melhorar ainda mais a qualidade do fornecimento de energia elétrica no Pará, a Equatorial realiza investimentos estruturais e serviços de manutenção preventiva na sua rede de distribuição. Para isso, algumas vezes, é necessário interromper o fornecimento de energia.

Quando isso acontece, a Equatorial sempre avisa aos seus clientes o dia e o horário do desligamento, seja por rádio, carta, carro de som e no site.

Para a segurança de todos, ninguém deve mexer na rede elétrica durante os desligamentos, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. No caso do atendimento de uma demanda emergencial, o desligamento poderá ser adiado temporariamente.

Programação de desligamento para o município Novo Progresso:

DATA: 19/04/2022

HORÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO: 9h30min

PREVISÃO DE RETORNO: 15h30min

Mas não se preocupe: a Equatorial Energia – PA informará a nova data para que você possa se programar novamente. Afinal, garantir que a sua energia seja cada vez melhor é o compromisso da Equatorial Energia – PA.

Por:Jornal Folha do Progresso em 19/04/2022/07:37:57

Data Endereço Bairro Início Previsão retorno Descrição 19/04/2022 AV BRASIL NOVO PROGRESSO 19/04/2022

09:30:00 19/04/2022

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

