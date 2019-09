Adolescente que obrigou menina de 8 anos a assistir estupro da mãe é apreendido no Benguí

Rapaz de 16 anos invadiu a casa da mulher na madrugada e, usando uma faca, cometeu o estupro (Foto:Reprodução)

A Polícia Civil apreendeu nesta sexta-feira (27) um adolescente de 16 anos acusado de praticar um estupro contra uma mulher no bairro do Benguí, crime registrado no começo da semana. A equipe da delegacia do bairro, coordenada pelo delegado Bruno Fernandes, foi quem efetuou a prisão.

Na ocasião, o autor do crime entrou na casa da vitima na calada da noite e de posse de uma faca, estuprou a mulher por diversas vezes. Durante o ato criminoso, o autor, com requintes de crueldade e perversidade, acordou a filha da vitima, uma criança de oito anos de idade e, segurando-a, obrigou a menina a assistir o estupro da própria mãe, inclusive filmando todo o ato.

Na prisão, o estuprador foi identificado como sendo menor de 18 anos, e todo procedimento de sua detenção será repassado para a Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA) de Belém.

