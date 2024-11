Piracema em Tucuruí: Proibida a Pesca até 28 de Fevereiro.

(Foto: Google) – Prefeitura alerta para piracema; proibição de pesca visa preservar espécies.

Prefeitura de Tucuruí Informa: Início do período da piracema

A Prefeitura Municipal de Tucuruí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), alerta que o período da Piracema já começou e se estenderá até o dia 28 de fevereiro de 2024. Durante esses meses, a pesca e o transporte de peixes nativos estão proibidos nos rios da região. A medida visa garantir a preservação das espécies, permitindo que elas realizem seu ciclo de reprodução sem interferências.

A prática de pesca no período da Piracema é considerada crime, passível de multa e até prisão, de acordo com a Instrução Normativa MMA nº 40, de 18 de outubro de 2005. A legislação ambiental reforça a importância da proteção das espécies aquáticas, destacando o compromisso da população em respeitar o ciclo natural dos peixes.

A SEMMA lembra que a colaboração da comunidade é fundamental para a preservação da biodiversidade e dos recursos hídricos de Tucuruí. O respeito ao período de defeso contribui para manter o equilíbrio ecológico dos rios e garantir a sustentabilidade da pesca nos próximos anos.

A Prefeitura de Tucuruí convida todos a participar dessa iniciativa, promovendo a conscientização ambiental e respeitando as normas de preservação. Juntos, podemos proteger os nossos rios e assegurar o futuro das espécies nativas para as próximas gerações.

Fonte: PMT/ Portal da Cidade Tucuruí Polícia Civil do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/11/2024/14:21:31

