Em Marabá, PRF prende foragido dentro de ônibus em Marabá

Mandado de prisão foi expedido pela Justiça do Maranhão e foi cumprido pela PRF (Foto:Nucom / PRF)

Mandado de prisão estava em aberto e foi cumprido nesta quarta-feira

Durante uma abordagem rotineira de fiscalização, em Marabá (sul do Pará), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu cumprir um mandado de prisão que estava em aberto. O homem foragido foi capturado e finalmente será responsabilizado pelo crime de estupro. A corporação comunicou o fato por nota e não deu muitos detalhes sobre o mandado expedido pela Justiça do Estado do Maranhão.

O flagrante ocorreu nesta quarta-feira (7), num ônibus, que passava pelo quilômetro 323 da rodovia BR-155, região do município de Marabá. Os agentes da PRF, durante a revista, fizeram uma consulta nos sistemas integrados de segurança para analisar um dos passageiros. Foi então que constataram o mandado de prisão em aberto.

O foragido recebeu voz de prisão no mesmo momento. Em seguida, foi encaminhado para a Polícia Civil de Marabá, que vai conduzir as próximas etapas da prisão e comunicação com as autoridades do Maranhão.

Por:Victor Furtado

