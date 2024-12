Adriano Imperador se despede oficialmente dos gramados

Foto: Reprodução | Ex-atleta se despede com festa emocionante no Maracanã. Amigos e família prestam homenagens ao craque.

Adriano Imperador se despediu oficialmente dos gramados com dois gols numa linda festa no Maracanã no último domingo (15). O Imperador se emocionou antes, durante e depois do amistoso, com as diversas homenagens dos familiares e amigos.

O momento de maior emoção foi aos 30 minutos do segundo tempo, quando apareceu no telão um recado do falecido pai Almir gerado pela inteligência artificial. Almir disse que todos amam Adriano e pediu para o craque vestir a camisa do Flamengo para se despedir oficialmente. Adriano, com a camisa do seu clube do coração, deu uma volta olímpica para ser ovacionado antes da partida continuar.

Nomes como Romário, Ronaldo, Zico, Dida, Materazzi e muitos outros participaram da festa. O duelo foi bem jogado, com seriedade até o fim.

A última partida oficial de Adriano Imperador, que está com 42 anos, foi em 2016, pelo Miami United diante do Las Vegas City. O Maracanã gritou “O Imperador voltou” justamente na sua despedida oficial.

COMO FOI A PELADA?

Adriano marcou uma vez para cada time nos 4 a 3 do Flamengo contra os companheiros que atuaram junto ou contra na Itália. Imperador jogou o primeiro tempo pelo Flamengo, 30 minutos pela Itália e os minutos finais novamente pelo Rubro-Negro.

O primeiro gol dos “italianos” foi de Adrianinho, filho de Adriano. O pai deu duas bitocas no filho na comemoração do gol, como o falecido Almir fazia com o pequeno Imperador.

O Flamengo virou com Athirson e Romário. Os torcedores presentes no Maracanã só deixaram de torcer para o Rubro-Negro quando Adriano fez o seu gol pela Itália no segundo tempo.

