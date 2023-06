Série C: No Mangueirão, Remo leva empate na reta final contra o Figueirense

A partida foi disputada na tarde deste sábado (24), em Belém (Foto:Igor Mota / O Liberal).

O Remo empatou em 1 a 1 com o Figueirense, na tarde deste sábado (24), no Mangueirão, pela Série C. Pedro Vitor fez um golaço para abrir o marcador, mas na reta final sofreu o empate por meio de Léo Arthur. Com o resultado, o Leão não entra no G8 da Terceirona nesta rodada.

Novidades

Para o jogo, o técnico azulino, Ricardo Catalá, promoveu a estreia do recém-chegado centroavante Rafael Silva. O jogador ocupou a vaga deixada por Fabinho no comando de ataque. No último confronto remista na Terceirona, contra o Pouso Alegre, o camisa 77 do Leão foi expulso, ainda no primeiro tempo.

O jogo

A partida foi de um tempo para cada. Na etapa inicial, o Remo começou melhor e, principalmente na bola parada, assustava o rival. Aos sete, Rodriguinho fez jogada ensaiada com Pedro Vitor e cruzou na área. Diego Ivo subiu mais que todo mundo e cabeceou para o gol. Porém, a arbitragem marcou impedimento – que não existiu.

Golaço

Até que aos 15, Pedro Vitor roubou a bola de Guilherme Souza, trouxe para a perna esquerda e manda um chutaço, colocado, de fora da área, para abrir o placar. A bola morreu no ângulo do goleiro. Golaço que fez os mais de 35 mil torcedores azulinos comemorarem no Mangueirão.

Leão melhor

O Remo chegava especialmente pelo lado direito e obrigava o goleiro Wilson a trabalhar. Lucas Marques, Rodriguinho e Pedro Vitor estavam bastante ativos e o gol azulino parecia amadurecer com o passar do tempo.

Intervalo fez mal

Já na virada para o segundo tempo, o Figueirense fez duas mudanças e entraram Nicolas e Léo Arthur. O time catarinense, precisando da vitória, passou a dominar as ações e ter mais posse de bola. Enquanto isso, o Remo ficava nos contra-ataques, mas Rafael Silva estava desinspirado e não aproveitava os lançamentos de Muriqui e Pablo Roberto.

Figueirense empata

A melhora do Figueirense se viu nas jogadas de ataque dos visitantes, como quando Elias cruzou na área e Gustavo França cabeceou na trave direita de Vinícius. Após uma nova bola na trave, aos 35, o Figueira chegou ao empate com Léo Arthur, que tocou de cavadinha por cima de Vinícius, a bola bateu em Diego Guerra e entrou. Placar final: 1 a 1.

Próximo desafio

O Remo volta a campo no próximo domingo (2), às 19h, contra o Floresta, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). A partida é válida pela 11ª da Série C e tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Remo 1×1 Figueirense

Campeonato Brasileiro Série C – 10ª rodada da primeira fase

Data: 24/06/2023

Local: Estádio do Mangueirão

Horário: 16h30

Árbitro: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Assistentes: Ruan Luiz de Barros Silva (AL) e Maria de Fatima Mendonca da Trindade (AL)

Quarto árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA)

Gols: Pedro Vitor aos 15/1T; Léo Arthur 35/1T

Cartões amarelos: Pablo Roberto, Ícaro (no banco) e Rafael Silva; Elias, Léo Baiano, Bruno General

Remo: Vinícius; Lucas Marques, Diego Ivo (Wendel Lomar), Diego Guerra e Kevin; Anderson Uchôa (Claudinei) e Pablo Roberto (Marcelo); Pedro Vitor (Jean Silva), Muriqui e Rodriguinho; Rafael Silva (Richard Franco).

Técnico: Ricardo Catalá.

Figueirense: Wilson; Elias, Guilherme Souza (Léo Arthur), Maurício e Raí; Alemão (Barba), Léo Baiano e Glédson; Cesinha, Bruno General (Nicolas) e França (Gabriel Conceição). Técnico: Paulo Baier.

