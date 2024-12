Governo Helder não paga e operários paralisam obras da COP 30 na Doca

(Foto: Reprodução) – A paralisão das obras ocorreu durante a manhã de hoje, 16.

Operários da obra da chamada Nova Doca, onde estão sendo empregados R$ 310 milhões da COP 30, realizaram um protesto nesta manhã de segunda-feira, 16, cruzando os braços. Motivo: falta de pagamentos pela empresa contratada pelo governo de Helder Barbalho. A manifestação, como já era de se esperar, levou o caos à badalada avenida, com engarrafamentos quilométricos, queixas de motoristas, passageiros de ônibus e de quem transitava pelo local.

Há indícios de que os atrasos podem estar relacionados à não quitação de repasses do governo estadual ao consórcio, conforme as planilhas dos serviços realizados. “Enquanto não pagarem os nossos salários ninguém trabalha”, desabafou um trabalhador ao Ver-o-Fato. “É um deboche que esse governo está fazendo com a gente, só pensam neles e na família deles”, completou outro indignado operário.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), aliás, tem acumulado desafios em diversas frentes, alimentando críticas e descontentamento popular. Sobre a COP 30, duas intervenções planejadas na Rua da Marinha foram embargadas judicialmente pela prefeitura de Belém, evidenciando o atrito político entre o governo estadual e a administração municipal.

Nesse aspecto, Helder e o atual prefeito em final de mandato, Edmilson Rodrigues (Psol), foram aliados de ocasião e romperam a parceria política, espalhando estilhaços de ódios e ressentimentos por todos os cantos

Outro ponto de tensão é o BRT Metropolitano, cujas obras intermináveis ao longo da rodovia BR-316 têm gerado transtornos diários. Quem entra ou sai de Belém enfrenta congestionamentos constantes e um verdadeiro caos urbano, tornando a execução do projeto alvo de insatisfação crescente.

PF atormenta

Além dos desafios na gestão de obras, o governador também enfrenta o desgaste de escândalos envolvendo aliados e familiares. A Polícia Federal realizou na semana passada operações que investigam suspeitas de desvios de emendas parlamentares destinadas à deputada federal Elcione Barbalho, mãe de Helder.

Outro nome em evidência é o deputado federal Antônio Doido, aliado próximo do governador, que também está envolvido em denúncias de irregularidades e compra de votos na eleição municipal..

Diante dessa sucessão de problemas, o governo de Helder Barbalho vive um momento delicado, marcado por obras problemáticas, embargos judiciais, paralisações e investigações que colocam em xeque a gestão estadual e suas alianças políticas. A pressão para resolver esses impasses só aumenta, com a população cobrando respostas e eficiência administrativa.

Fonte: Redação e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/12/2024/15:19:58

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...