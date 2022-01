Advogado é preso suspeito de matar mãe e ferir irmã a facadas em Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um advogado foi preso em flagrante e levado para a Divisão de Homicídios da Polícia Civil suspeito de matar a própria mãe a facadas na madrugada desta terça-feira (18) dentro do apartamento da família, no bairro Batista Campos, em Belém.

