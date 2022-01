Homens roubam mais de R$ 80 mil de casa lotérica, em Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução) – Na manhã de segunda feira, 17, três elementos roubaram mais de R$ 80 mil de uma casa lotérica, localizada na Travessa 13 de Maio, entre 3ª e 4ª Rua do Bairro Bela Vista, em Itaituba.

De acordo com a polícia, três elementos entraram pelo telhado e danificaram o alarme, mas a Central de Monitoramento da empresa foi notificada. De imediato, o operador do sistema plantonista acionou a Polícia Militar. As informações são do Blog Júnior Ribeiro

Os militares ao chegarem no local ainda encontram os elementos dentro do estabelecimento. Após cerco policial, o indivíduo identificado como Jetro Carvalho Sales, conhecido pela alcunha de “Jota”, natural de Marabá, 18 anos, foi preso com a quantia de cerca de R$ 28 mil. Já Wellison Gomes Bastos (Negão), natural de Almeirim, 28 anos, ex- presidiário, acabou sofrendo uma lesão na coluna ao cair de uma cerca durante a fuga.

O suspeito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Municipal, onde na hora de ser avaliado a enfermeira encontrou 20 mil reais em nota de R$ 100 dentro da cueca. O terceiro elemento conhecido por “Churrasco” conseguiu fugir.

Jetro Carvalho Sales após ser levado para o Centro de Regional de Recuperação de Itaituba (CRRI) confessou estar há cerca de três meses em Itaituba para realizar assaltos com outros indivíduos. Wellison Gomes Bastos (Negão) ainda se encontra internado na unidade hospitalar.

