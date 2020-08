Sejudh inicia emissão do novo modelo de carteira de identidade

Novo modelo de RG (Foto:Reprodução)

Novo documento pode conter desde o número do Título de Eleitor até o tipo sanguíneo e o fator Rh

A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) já começou a emissão do novo modelo da carteira de identidade, de acordo com o Decreto n° 9.278, que regulamenta a Lei n° 7.116, de 29 de agosto de 1983, a qual estabelece os procedimentos e requisitos para a emissão do RG por órgãos de identificação dos estados e do Distrito Federal.

Segundo a gestora interina da Coordenadoria de Promoção a Cidadania e Defesa dos Direitos Humanos, Maria do Carmo Marques, a partir de agora poderão ser incluídas no documento várias informações importantes. “Com esse regulamento, agora é permitido que as pessoas incluam informações pessoais, profissionais e até de saúde, além de poder ser destacado quando a pessoa tiver acima de 60 anos”, disse Maria do Carmo Marques.

Poderão ser acrescentados o número do Documento Nacional de Identificação; a Identificação Social (NIS), do Programa de Integração Social (PIS) ou do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público; o número da Carteira Nacional de Saúde; do Título de Eleitor; documento de identidade profissional expedido por órgão ou entidade legalmente autorizada; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Carteira Nacional de Habilitação; Certificado Militar; tipo sanguíneo e o fator Rh; as condições específicas de saúde, cuja divulgação possa contribuir para preservar a saúde ou salvar a vida do titular, além do nome social.

Novas carteiras já estão sendo emitidas (Foto:Ascom Sejudh)

Serviço: Para a emissão da carteira de identidade é preciso ir à sede da Sejudh, na Rua 28 de Setembro, n° 339, bairro da Campina, em Belém, das 8 às 14 h. Devem ser apresentados os seguintes documentos: Certidão de nascimento ou casamento, duas fotos recentes 3 x 4, comprovante de residência e comprovação dos documentos que desejam ser incluídos no RG.

Por:Agência Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...