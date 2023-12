Aeroporto de Belém aparece entre os melhores do mundo; veja o ranking

Quatro terminais aéreos brasileiros tiveram posições de destaque entre os dez melhores aeroportos do mundo em 2023, segundo levantamento produzido por uma organização internacional especializada em direitos de passageiros, a AirHelp.

O Aeroporto Internacional de Mascate, em Omã, encabeça a lista dos melhores aeroportos do mundo, seguido pelo Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre, localizado em Recife (PE). Completa o pódio o Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo, na África do Sul, em terceiro lugar.

Outro aeroporto brasileiro bem avaliado é o Aeroporto Internacional de Brasília, que conquistou a quarta posição no ranking da organização. Também figurando no prestigiado top 10 estão os aeroportos de Belém e de Belo Horizonte, em Confins, ocupando respectivamente a sétima e oitava colocação na classificação. O de Belém obteve nota 8,36. Em setembro deste ano a concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA) assumiu responsabilidade pela administração e operação do Aeroporto Internacional Van-de-Cans – Júlio Cezar Ribeiro, de Belém.

A AirHelp considerou 194 terminais ao redor do mundo para compilar o ranking. Todos foram submetidos a avaliações realizadas por aproximadamente 16 mil usuários em 58 países, ao longo do período de janeiro a outubro. A análise dos aeroportos levou em conta critérios como a pontualidade dos voos, a qualidade dos serviços prestados (incluindo acessibilidade e limpeza) e a excelência das opções de lojas e restaurantes disponíveis para os passageiros. (Com informações do site Meio Norte)

CONFIRA O RANKING

Aeroporto Internacional de Mascate, Omã – nota 8,54

Aeroporto Internacional de Recife/Guararapes-Gilberto Freyre – nota 8,49

Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo, África do Sul – nota 8,48

Aeroporto Internacional de Brasília – nota 8,43

Aeroporto Internacional de Doha Hamad, Catar – nota 8,41

Aeroporto Internacional de Osaka-Itami, Japão – nota 8,37

Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans – nota 8,36

Aeroporto Internacional de Belo Horizonte – nota 8,35

Aeroporto Internacional de Tóquio Narita, Japão – nota 8,31

Aeroporto de Amami, Japão – nota 8,27

Fonte: Diário do Pará / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/12/2023/09:33:40

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...