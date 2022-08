Aeroportos do Pará serão leiloados nesta semana

(Foto:Reprodução) – Desde 2011, o setor aéreo comercial brasileiro tem vivido uma nova realidade com as políticas de privatização de aeroportos por todo o país.

A mudança da administração dos terminais em diversas cidades do Brasil foi necessária com vistas aos grandes eventos que aconteceriam nos anos seguintes, como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016.

Desde então, dezenas de aeroportos foram cedidos à iniciativa privada. Na 7ª rodada de concessões, que será realizada na próxima quinta-feira (18), 15 aeroportos, sendo cinco deles no Pará, serão disponibilizados para leilão.

Os ativos serão concedidos à exploração privada por 30 anos. Esta será a terceira licitação de aeroportos em blocos, ou seja, de uma vez, serão leiloados dois ou mais aeroportos de uma vez.

O leilão poderá ser acompanhado, em tempo real, pelo canal da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) no YouTube ou pela TV B3. O certame tem previsão de atrair cerca de R$ 7,2 bilhões em investimentos.

PARÁ

No Pará, os aeroportos que irão a leilão são os que estão localizados nas cidades de Belém, Santarém, Marabá, Parauapebas e Altamira.

Segundo o Governo Federal, o terminal aéreo de Belém está no bloco Norte II, ao lado do aeroporto de Macapá (AP), com investimento previsto de R$ 875 milhões para ambos. O de Belém, hoje administrado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), receberia R$ 741 milhões.

BLOCOS LEILOADOS

– Bloco SP-MS-PA-MG

Composto pelos aeroportos de Congonhas (SP); Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul (MS); Santarém, Marabá, Parauapebas e Altamira, no Pará (PA); Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, em Minas Gerais (MG);

– Bloco Aviação Geral

Formado pelos aeroportos Campo de Marte (SP) e Jacarepaguá (RJ);

– Bloco Norte II

Integrado pelos aeroportos de Belém (PA) e Macapá (AP). (Com informações do Dol).

Jornal Folha do Progresso em 16/08/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...